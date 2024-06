Le cheval et l’armée suisse, une histoire racontée à Berne

Un lien avec le Jura

L’exposition a aussi un lien fort avec la région jurassienne, puisque le cheval Franches-Montagnes tient une place importante pour l’armée, qui possède à ce jour 300 équidés. « L’armée suisse achète chaque année entre dix et vingt nouveaux chevaux assez jeunes, pour le transport et la patrouille. Ce sont des chevaux Franches-Montagnes », explique le commissaire d’exposition Mathias Kobel. La race indigène a en effet la préférence de l’armée. L’exposition révèle aussi un lien avec Delémont : « Delémont était le début historique du Centre de compétence du service vétérinaire et des animaux de l’armée, en termes de formation », raconte Mathias Kobel. Ce groupe de l’armée 13 a été créé le 30 mai 2018 dans la capitale jurassienne et se compose de trois colonnes de train, d’une compagnie vétérinaire, d’une compagnie de conducteurs de chiens et des maréchaux-ferrants.

L’exposition « Au galop ! Les chevaux dans l’Armée suisse » est ouverte à tous. Des visites guidées sont également proposées. /rch