Une « petite » sélection nationale des étalons franches-montagnes

Un marché en recul

Les éleveurs expliquent également ce faible nombre de candidats par différentes raisons. Selon eux, la sélection est aujourd’hui plus rigoureuse avant de présenter un étalon, en raison notamment des frais qu’une telle démarche engendre. « Faire approuver un étalon coûte cher, que ce soit pour l’inscrire à Glovelier ou au test en station. Ensuite, il faut avoir le marché pour le vendre », indique Mario Gandolfo de Fregiécourt. Par rapport à la période Covid qui avait vu les ventes s’envoler, les éleveurs estiment que l’engouement est aujourd’hui retombé. « Il y a eu de la demande et maintenant, c’est un peu plus lourd. Pendant la pandémie, tout le monde voulait s’occuper et achetait des chevaux et des animaux. Les temps ont changé et les gens préfèrent aujourd’hui peut-être partir en vacances », souligne José Métille de St-Ursanne.