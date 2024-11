L’armée a trouvé son bonheur chez le cheval franches-montagnes

L’armée suisse fait les yeux doux au cheval franches-montagnes. Elle a procédé lundi et mardi à son traditionnel achat de plusieurs équidés de la seule race indigène afin de renouveler son cheptel. La grande muette a retenu 29 chevaux sur les 74 présentés lors des sélections au centre équestre national à Berne. Le tiers provient du Jura et détient une qualité nettement supérieure au reste des équidés, a confié à RFJ le chef du service vétérinaire de l’armée suisse. Stéphane Montavon précise que le prix moyen est de 9'601 francs par cheval, soit un montant supérieur au tarif en vigueur sur le marché. « C’est aussi notre rôle d’établir un prix de référence », souligne-t-il. Le responsable ajoute que les 29 juments et hongres sélectionnés passeront encore 60 jours à l’essai à Berne et que le nombre d’équidés achetés peut donc diminuer d’ici là. Les chevaux intégreront ensuite les colonnes du train de l’armée et son cheptel de 360 animaux.

Pour satisfaire l’armée, les équidés doivent respecter différents critères. « On vérifie la qualité du pas et du trot, la conformation et les aplombs ainsi que l’état de santé et le schéma de vaccination pour finir avec un test d’attelage », détaille le chef du service vétérinaire. Stéphane Montavon ajoute que la sélection s’est déroulée « dans une situation de marché tendu » avec davantage de poulains gardés et élevés après le Covid faisant diminuer la qualité générale des spécimens désormais à disposition.





La FSFM satisfaite

La Fédération suisse du cheval franches-montagnes (FSFM) est heureuse de ces transactions. « 29 chevaux achetés c’est très bien, c’est un beau chiffre. Cela confirme l’attachement de l’armée envers le cheval franches-montagnes », réagit Pauline Queloz. La gérante de la FSFM qualifie le prix d’achat de « très correct » et souligne « l’importance d’avoir un acheteur comme l’armée. » Elle ajoute qu’en effet, beaucoup de chevaux ont été gardés par les éleveurs en 2021 et 2022 « mais cela a offert un certain choix à l’armée qui a tout de même trouvé ce qu’elle cherchait. » /nmy