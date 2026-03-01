Leslo remporte la finale du test en station

La finale du test en station pour les chevaux Franches-Montagnes a désigné son gagnant samedi. C’est l’étalon Leslo, provenant de l’élevage d’Armand Froidevaux à Saignelégier, qui a remporté le concours. Tous les chevaux ont, comme chaque année, passé 40 jours d’entraînement sur place, durant lesquels ils ont été notés avant le jour de la finale, samedi.
Leslo est sorti du lot notamment grâce à son caractère. Un critère important puisqu’il est « l’image de marque du cheval Franches-Montagnes », explique Pauline Queloz, gérante de la Fédération suisse du Franches-Montagnes. « La race est connue pour son très bon caractère, son calme et sa proximité avec l’homme. Mais ce critère n’est pas simple à évaluer. », précise-t-elle. Cela fait maintenant deux ans que le système de notation du caractère a changé. « Au départ, nous observions la réaction des étalons à des gestes spécifiques, comme l’ouverture d’un parapluie près d’eux. Aujourd’hui, nous évaluons ce critère tout au long des 40 jours d’entraînement à travers des tâches quotidiennes. »
Pauline Queloz : « Le caractère du cheval se juge sur la durée et non pas en quelques minutes. »
L’étalon Leslo de Saingnelégier se distingue
Le propriétaire du gagnant, Armand Froidevaux, élève des chevaux Franches-Montagnes depuis plus de 15 ans, tout comme son père avant lui. C’est désormais la deuxième fois que le taignon remporte le concours, mais d’après lui, ce n’est pas le classement qui est le plus important. Pour l’agriculteur, l’approbation de l'animal est l’essentiel « afin que le cheval fasse une belle carrière comme étalon par la suite, avec de bons descendants », explique Armand Froidevaux. Il admet tout de même que la victoire du concours apporte une fierté supplémentaire.
Armand Froidevaux : « La place n’a pas vraiment d’importance tant qu’il est dans le lot. »
Dans le classement combiné de la sélection nationale, c’est l’étalon Casting (nommé Cédric lors de la sélèction à Glovelier), de l’élevage Clos Virat de la famille Juillard à Damvant, qui arrive en tête. Le cheval avait déjà remporté la première étape à Glovelier en janvier, lors de la sélection nationale. Au total, 13 étalons ont été approuvés pour devenir des reproducteurs officiels de la race franches-montagnes. /age