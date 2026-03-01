Leslo remporte la finale du test en station

La finale du test en station pour les chevaux Franches-Montagnes a désigné son gagnant samedi. C’est l’étalon Leslo, provenant de l’élevage d’Armand Froidevaux à Saignelégier, qui a remporté le concours. Tous les chevaux ont, comme chaque année, passé 40 jours d’entraînement sur place, durant lesquels ils ont été notés avant le jour de la finale, samedi.

Leslo est sorti du lot notamment grâce à son caractère. Un critère important puisqu’il est « l’image de marque du cheval Franches-Montagnes », explique Pauline Queloz, gérante de la Fédération suisse du Franches-Montagnes. « La race est connue pour son très bon caractère, son calme et sa proximité avec l’homme. Mais ce critère n’est pas simple à évaluer. », précise-t-elle. Cela fait maintenant deux ans que le système de notation du caractère a changé. « Au départ, nous observions la réaction des étalons à des gestes spécifiques, comme l’ouverture d’un parapluie près d’eux. Aujourd’hui, nous évaluons ce critère tout au long des 40 jours d’entraînement à travers des tâches quotidiennes. »