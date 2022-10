Les seniors sensibles à la vaccination

La nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus attire bon nombre de seniors. La deuxième dose de rappel est disponible depuis le 10 octobre dernier et rencontre un certain succès puisque près de 1'300 Jurassiens en ont déjà bénéficié. « Il y a effectivement une demande assez forte. On a une grande proportion de personnes de plus de 65 ans, environ 90%. Le reste, ce sont des personnes vulnérables et leurs proches ainsi que des professionnels de la santé », explique Jérémy Senft, coresponsable de la hotline du Canton du Jura. C’est donc surtout le public cible qui répond à l’appel, la vaccination étant précisément gratuite pour ces catégories-là mais payante pour les autres. « Cela peut jouer un petit rôle, car on observe peu de personnes en dehors de ces catégories qui s’annoncent. Certaines viennent quand même en raison d’un voyage et payent cette dose », explique Jérémy Senft.