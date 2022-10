Un fonds pour le transfert de Moutier dans le Jura

Le Gouvernement jurassien se prononce en faveur de la constitution d’un fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le Jura. Un message de sa part a été transmis jeudi au Parlement. Dans son communiqué, il indique que « l’accueil d’une ville de plus de 7'000 habitants constitue un projet d’ampleur » et que ce dernier « implique immanquablement des dépenses et l'engagement de ressources supplémentaires d’ici au transfert en 2026 ». La création de ce fonds permettra ainsi de financer les travaux préparatoires pour le transfert de la cité prévôtoise.

Selon le Gouvernement, il s’agit d’une solution qui permettra de « neutraliser les impacts financiers des dépenses, en particulier sur le mécanisme au frein de l’endettement. C’est aussi l’occasion d’avoir une « vue générale ainsi qu’une transparence totale sur l’engagement des différentes ressources ».

Le Parlement décidera ainsi, au moment de l’établissement du budget, de l’avance à effectuer en faveur de ce fonds. /comm-lge