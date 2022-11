Elisabeth Baume-Schneider « coche toutes les cases »

Le nom d’Elisabeth Baume-Schneider est souvent évoqué dans la course à la succession de Simonetta Sommaruga. La conseillère aux Etats jurassienne ne s’est pas encore prononcée sur une possible candidature au Conseil fédéral. La Franc-Montagnarde devrait livrer sa décision en fin de semaine. Pour le moment, aucune femme socialiste n’est sortie du bois. Par contre, plusieurs personnalités ont refusé de se porter candidate. Parmi les papables, on retrouve une poignée de politiciennes alémaniques, comme la Bâloise Eva Herzog, la Bernoise Flavia Wasserfallen ou encore l’Argovienne Pascale Bruderer. Côté romand, Elisabeth Baume-Schneider figure en bonne place.

Si sa candidature devait être confirmée, ce serait une « excellente occasion pour notre région d’avoir une première représentation au Conseil fédéral », selon la présidente du PSJ. Katia Lehmann affirme que l’ancienne ministre jurassienne « coche toutes les cases ». Selon elle, la quinquagénaire a un bagage politique très intéressant : ancienne ministre, conseillère aux Etats, vice-présidente de la Chambre des cantons, vice-présidente du Parti socialiste suisse. « On n’occupe pas ces postes par hasard », souligne Katia Lehmann. La case « romande » pourrait être un frein, bien qu’Elisabeth Baume-Schneider parle parfaitement le suisse-allemand.