Géothermie : première séance de la commission de suivi du projet

La Commission de suivi et d’information (CSI) pour le projet de géothermie profonde à Glovelier tiendra sa séance constitutive mardi. La réunion sera présidée par Pascal Mahon, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Neuchâtel.

Les membres ont été désignés le 25 octobre par le Gouvernement jurassien, suite aux propositions transmises par les entités participantes, a indiqué mercredi la Chancellerie d'Etat. Les représentants de la population locale ont été désignés quant à eux pas plus tard que lundi par le Conseil général de Haute-Sorne.





Porte ouverte

Pour mémoire, l'exécutif cantonal a sollicité les différents acteurs appelés à prendre part aux travaux au sein de la CSI, après la signature d’une convention avec l’exploitant le 17 juin. A l’exception de deux, toutes les entités ont répondu favorablement à l’invitation, précise le communiqué.

Les deux associations qui ont renoncé, à savoir l'organisation « Citoyens Responsables Jura » et Pro Natura Jura, pourront la rejoindre ultérieurement, « si elles le souhaitent ». L’arrêté du Gouvernement jurassien fixe également quelques règles de base pour le bon fonctionnement de la CSI.





Opposition

Mardi, l’exploitant, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et le Canton du Jura présenteront un état des lieux de la géothermie profonde en général et du projet en particulier. La CSI doit notamment permettre d’assurer la transparence entière du projet et de ses phases, d’entendre et clarifier les positions controversées.

Il y a deux semaines, « Citoyens responsables Jura » a rappelé son opposition à un projet qui, selon l'organisation, implique « une expérimentation dangereuse qui n’en est qu’à ses balbutiements et qui s’annonce déjà catastrophique ». Elle reproche d'utiliser « une énorme quantité d'eau potable », soit 400 millions de litres pour les étapes de fracturation hydraulique. /ATS-gtr