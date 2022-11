Val Terbi veut étendre sa zone d’activité

Val Terbi entend développer son attractivité. Le Conseil général de la commune fusionnée s’est retrouvé mardi au centre communal de Vicques. Les élus ont approuvé à l’unanimité une dépense de plus de 850'000 francs pour l’acquisition d’une surface d’environ 9'200 m2 pour l’extension de la zone d’activités à Vicques. Il s’agissait d’un élément important dans le cadre de la révision du PAL : « Il est nécessaire d’acheter cette surface si on veut étendre la zone artisanale et industrielle pour faire passer le Plan d’aménagement local auprès du canton », explique le maire de Val Terbi Claude-Alain Chapatte. Le Service de l’aménagement du territoire veut, en effet, que la commune ait la maîtrise foncière du terrain et puisse en garantir la disponibilité sur le plan juridique. « Les autorités communales pourront ensuite piloter l’établissement du plan spécial pour finaliser l’équipement du site et gérer l’implantation de nouvelles entreprises, et ainsi éviter que ces zones restent inutilisées ».

Une promesse de vente et d’achat a été signée avec un privé devant notaire pour une portion de terrain de plus 9'200 m2 à distraire de deux parcelles situées en zone agricole pour les faire passer dans la zone industrielle « La Romaine ». D’autres terres seront fournies en compensation au propriétaire actuel. Les différentes commissions jugent cette acquisition compatible avec les capacités financières de la commune. Cela offrira de nouvelles possibilité d’accueil dans un secteur bien placé à l’entrée de Vicques et bien desservi en transports publics dans l’optique du développement économique futur de la commune. Cet achat est conditionné à l’acceptation du PAL par le peuple, qui pourrait devoir se prononcer courant 2023.





Un abribus dans chaque village et une antenne 5G à Vicques

Parmi les autres points à l’ordre du jour, le Conseil général de Val Terbi a accepté à l’unanimité un postulat de Jean-Paul Chételat qui demande au Conseil communal de réaliser une étude pour la mise en place d’au moins un abribus équipé par village, afin notamment de favoriser l’utilisation des transports publics. Cela comprend un abri pour les passagers, un parc à vélo et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L’exécutif y est favorable, mais souligne qu’il faudra tenir compte, notamment, de la disponibilité des terrains pour la construction de telles structures, de la vérification de la clause du besoin, et des conditions spécifiques fixées par le canton et Car Postal.

Les élus ont également accepté un investissement de 85'000 francs pour la pose de 98 panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment scolaire à Corban. L’installation couvrira une superficie de 179 m2 avec une estimation de production annuelle de 48'000 kWh, pour un retour sur investissement de 7 ans.

Par ailleurs, une information a aussi été délivrée sur l’installation d’une antenne 5G à Vicques. Le Conseil communal a accepté une offre de Swisscom pour l’implantation d’une antenne 5G aux alentours du terrain de football. Cette dernière devra remplacer celle de technologie 3G et 4G qui se trouve actuellement à proximité du Moulin, le propriétaire du terrain ne souhaitant pas d’une nouvelle installation. « C’était dans l’intérêt général d’accepter cette offre et d’accepter qu’elle soit installée à cet endroit-là. La technologie 5G est incontournable à terme, elle est moins énergivore, et la collaboration avec Swisscom garantie de choisir une implantation hors du patrimoine bâti », a expliqué Claude-Alain Chapatte. D’autres projet sont en cours sur le territoire de Val Terbi.





Une résolution interpartis contre le Plan équilibre 22-26

Enfin, les élus ont accepté à l’unanimité une résolution interpartis rédigée par Patrick Cerf. Le texte demande que le Gouvernement jurassien renonce à la mesure n°610 « Neutralisation des effets financiers en faveur des communes » de son Plan équilibre 22-26 et qu’il prenne en compte la situation des communes, tout particulièrement celles qui ont une faible capacité financière. « Ce mécanisme artificiel a comme conséquence de ne pas faire profiter les communes des économies qui seront obtenues grâce aux mesures du plan », explique le texte, qui souligne que Val Terbi serait privé d’économies à hauteur de 200'000 francs en moyenne par an. En outre, le Conseil général de Val Terbi demande à l’Association jurassienne des communes (AJC) de tout mettre en œuvre pour minimiser l’impact sur les communes de ce plan qui comprend 80 mesures pour des économies de 34 millions de francs. /emu