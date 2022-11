L’H-JU demande de limiter les accompagnants aux urgences pédiatriques

L’Hôpital du Jura veut maintenir un bon accueil en prévision de la saison hivernale et des virus qui l’accompagnent habituellement. Alors que le nombre des consultations pédiatriques aux urgences se maintient à un niveau très élevé depuis plusieurs mois, il demande aux familles de venir à une seule personne pour accompagner l’enfant, afin de ne pas saturer les infrastructures. C’est ce que l’institution indique vendredi dans un communiqué. « Nous sommes pour le moment épargnés par la flambée des cas de bronchiolites qui touche la Suisse romande. Nous avons 2-3 hospitalisations, mais cela pourrait vite changer. Certains hôpitaux sont dans le rouge à cause de ce virus », prévient le responsable communication de l’H-JU Olivier Guerdat. L’Hôpital du Jura doit qui plus est composer avec des travaux pour le développement de son secteur Parents-Femme-Enfant. /comm-emu