Convaincre en quatre auditions pour Elisabeth Baume-Schneider

Quatre auditions en quatre jours pour convaincre : c’est le programme qui attend les candidates socialistes au Conseil fédéral. La Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, la Bâloise Eva Herzog et la Bernoise Evi Allemann se présenteront aux membres du PS et au public dès ce lundi soir à Lucerne et jusqu’à jeudi à Lausanne, Zurich et Liestal. Une sorte de sprint final avant l’annonce du ticket socialiste qui interviendra ce samedi. Pour Samuel Bendahan, vice-président du Parti socialiste suisse, « l’objectif c’est que le PS puisse présenter des candidatures au Conseil fédéral en ayant aussi l’avis de la population, de ses membres, en étant vraiment bien informé. C’est aussi important, pour les gens qui le souhaitent, de pouvoir rencontrer ces candidates ».