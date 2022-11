Ça va danser au Théâtre du Jura en juin prochain

Le Théâtre du Jura sera le prochain toit du festival Patrimoine culturel, danse !. Huit créations ont été sélectionnées pour cette 3e édition qui se tient du 9 au 11 juin prochain et pour la première fois en Romandie. Elles seront présentées par 60 danseuses et 15 danseurs provenant de sept régions de Suisse. Trois groupes sont Jurassiens. Ils réinterprèteront dans un format court des œuvres chorégraphiques du répertoire national produites entre 1991 et 2010, sous la direction du chorégraphe d’origine, pour obtenir une pièce de 10-15 minutes. L’objectif du projet dirigé par Thomas Péronnet est de « donner visibilité, vitalité et réalité au patrimoine chorégraphique en permettant à des groupes motivés de se servir du répertoire des œuvres », selon un communiqué du TDJ. Les styles sont variés et vont du hip hop au néo-classique. « On construit des ponts entre le passé et le présent en utilisant des œuvres du répertoire, comme cela se fait à l’opéra par exemple. Ensuite, on donne la possibilité à des non-professionnels de travailler avec un professionnel et d’apprendre à travailler sur une chorégraphie de A à Z, puis de la présenter sur une grande scène lors du festival. Les danseurs, qui viennent d'horizons différents, pourront se rencontrer et échanger à cette occasion », explique le porteur du projet Thomas Péronnet.