Rendez-vous sport : le FC Courtételle en route pour la 1re Ligue

Le FC Courtételle pourrait vivre un été historique. L’équipe de 2e ligue interrégionale de football pointe en tête du classement à l’heure de la trêve hivernale. Le FCC n’a pas connu la moindre défaite en 15 sorties et n’a encaissé que huit buts. « Le recrutement estival explique en partie ces bons résultats », confirme le président des « Verts » Vincent Jolidon qui évoque une première partie de saison « au-delà des espérances ». La mayonnaise a rapidement pris, selon lui, et l’amalgame entre jeunes et anciens est optimal.