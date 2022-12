Le taux de chômage en légère hausse dans le Jura en novembre

Le Jura a enregistré 39 chômeurs supplémentaires en novembre. Le taux de chômage a ainsi légèrement augmenté de 0.1 point le mois passé dans le canton pour se porter à 3,5%, selon des chiffres transmis mercredi. Fin novembre, 1’863 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l'Office régional de placement, dont 1’272 chômeurs et 591 demandeurs d'emploi non chômeurs. En variation annuelle, ce même taux de chômage demeure en baisse de 1 point. Dans le détail, il se situe à 3.7% dans le district de Delémont, 3.9% dans celui de Porrentruy et 2.2% aux Franches-Montagnes.



À relever qu’au plan national, le taux de chômage s’est établi à 2% à fin novembre, soit une hausse de 0.1 point par rapport au mois d’octobre. /comm-emu