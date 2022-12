Moment de joie intense pour les sympathisants

Les personnes présentes affichaient un large sourire : « Je suis très enjouée et pas étonnée ! », « c’est mérité ». D’autres n’ont pas hésité à voir dans cette élection un atout pour le Jura : « Quelque chose de magnifique pour le canton et sa représentation ». Aussi pour la cause des femmes : « Un jour important pour toutes les femmes ». /ncp