Françoise Schaffter : « Peut-être que ce côté artisanal a marché »

Une campagne intense et désormais un nouveau quotidien pour Elisabeth Baume-Schneider. Alors que la Taignonne, première conseillère fédérale de l’histoire du Jura, a été élue mercredi au Palais fédéral, Françoise Schaffter, membre de l’équipe de campagne qui a entouré l'élue, était l’invitée de La Matinale. Quelques heures après son élection, Elisabeth Baume-Schneider a invité son équipe de campagne et sa famille chez elle. « Elle nous a dit, les photos sont interdites, et là on a senti qu’on changeait de catégorie », explique Françoise Schaffter. L’habitante des Breuleux va désormais « se constituer une équipe. Elle a des rendez-vous aujourd’hui (ndlr jeudi) avec la sécurité, avec la chancellerie ». Françoise Schaffter a géré les sollicitations médiatiques jusqu’à l’élection et raconte : « On faisait comme on le sentait. On partait vraiment d’une page blanche ». Pour expliquer le succès de la campagne, la Jurassienne avance : « Le fait qu’on ait travaillé avec une équipe de personnes qui la connaissait. D’autres candidats avaient des agences de communication. Peut-être que ce côté un peu artisanal a marché ». /mmi