Café des Arts : Yolane Rais boursière de la FARB

La photographe et vidéaste de Glovelier Yolane Rais était l’invitée du Café des Arts ce lundi. A 27 ans, elle a reçu la semaine dernière la bourse de perfectionnement professionnel de la Fondation Anne et Robert Bloch (FARB) à Delémont. La Jurassienne « travaille beaucoup avec la nature. Surtout un univers sombre et mystique. Je recrée des scénographies de forêts par exemple », explique-t-elle. Après des études à l’Ecole romande d’Arts et communication et à la Haute école des Arts à Lausanne, la bourse de la FARB devrait lui permettre de réaliser un Master à Amsterdam. « J’aimerais que ma pratique me fasse voyager », souhaite la photographe. /mmi