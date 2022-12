Porrentruy veut agrandir son poumon vert

Arbres, terrains de pétanques, aire de détente, mobilier urbain dont des tables en échiquier qui rappelle certains jardins parisiens prendront place dans ce prolongement du poumon vert de Porrentruy. « L’idée est de créer des lieux de rencontres différents et intergénérationnels entre une maison de santé pour les personnes âgées et un parc qui accueille des jeunes. C’est un endroit que l’on n’a pas encore à Porrentruy, novateur et différent de l’Esplanade Centre qui est très minérale, très chaud en été et très froid en hiver », défend la conseillère municipale Chantal Gerber. Une mise à jour de la Beuchire, formant une noue où il sera possible de tremper les pieds, sera aussi aménagée.