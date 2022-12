Un coup de pouce pour la Fondation Clair-Logis

La Fondation Clair-Logis - qui construit actuellement un nouvel EMS - pourra bénéficier d’une apport financier supplémentaire de la part de la ville de Delémont. Le législatif a accepté lundi soir par 34 voix contre 5 de libérer un crédit complémentaire de 220'000 francs pour l’année en cours. La somme doit permettre à l’institution d’éviter de se retrouver en situation de surendettement. La Fondation Clair-Logis doit faire face à des charges plus importantes en lien avec la reprise du personnel et des résidents par le groupe Tertianum pendant la réalisation du nouveau bâtiment. L’entrée en matière n’a pas été combattue mais le dossier a suscité de nombreuses critiques venues, principalement, de la droite. Le PLR Pierre Chételat a notamment remis en question la gestion passée de Clair-Logis. Il a déclaré ne pas souhaiter la faillite de la Fondation mais sans vouloir la renflouer sans fin pour autant. Pierre Chételat a alors proposé de remplacer la subvention par un prêt postposé qui stipule que la commune aurait été la dernière débitrice à être remboursée en cas de faillite. Sa requête a été soutenue à la tribune par l’UDC Laurence Studer mais elle a été repoussée par 26 voix contre 13.

Les autres groupes ne sont pas restés muets. Le PDC a qualifié la subvention « d’emplâtre sur une jambe de bois » et le PCSI de « cadeaux de Noël avant l’heure pour la Fondation Clair-Logis. Le PS et l’Alternative de gauche ont soutenu l’octroi de la subvention. La conseillère communale en charge du dossier, Jeanne Beuret, a reconnu que des erreurs avaient été commises dans le passé mais a insisté pour dire qu’il fallait désormais aller de l’avant. Elle a précisé qu’une autre demande de soutien pour 2023 n’était pas exclue et que la ville de Delémont serait, par ailleurs, sollicitée pour apporter une garantie financière destinée à assurer le fonds de roulement de l’institution dont les premiers pensionnaires devraient être accueillis au début du mois de juillet prochain. Bon gré mal gré, le Conseil de ville a donc donné son aval à la subvention complémentaire.





Une meilleure information lors d’élections ou de votations

Le Conseil de ville de Delémont a également adopté lundi soir à l’unanimité une motion du PLR Pascal Domont. Le texte souhaite que l’information lors d’élections ou de votations communales soit améliorée. La motion demande au Conseil communal d’ajouter, dans le matériel de vote, des explications détaillées sur la manière de voter. L’exécutif appelait le Conseil de ville à accepter le texte, sur proposition du Bureau de vote. Le Conseil communal a également constaté que de nombreuses demandes d’explications quant à la manière de voter ont été adressées à la Chancellerie communal et au bureau électoral lors des élections communales d’octobre dernier. Il s’engage ainsi à imprimer et à joindre au matériel de vote officiel les indications détaillées qui font l’objet d’une parution préalable dans le journal Delémont.ch. /fco