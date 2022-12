La place des Bennelats a séduit le Conseil de ville de Porrentruy

Le réaménagement de la place des Bennelats a convaincu le Conseil de ville de Porrentruy. Jeudi soir, les élus bruntrutains ont validé un crédit de 2,4 millions de francs qui a pour objectif de redonner vie à cet espace situé entre la future Maison de santé et le parc du Pré de l’étang. Des arbres, des espaces verts, un ruisseau à l’air libre, des pistes de pétanque ou encore du mobilier urbain doivent redorer tout ce secteur qui fait office de trait d’union entre l’Esplanade, la gare et la vieille ville.





Des craintes pour les finances bruntrutaines

A l’heure d’ouvrir le porte-monnaie, certains élus ont émis des doutes.

Ce sont les partis bourgeois qui se sont montrés les plus réticents. Le PLR souhaitait obtenir davantage de détails sur les budgets présentés. Le groupe aurait aimé assister à une séance avec les collaborateurs du service de l’urbanisme. Mais c’est bien sur le montant du crédit que la pilule est difficile à avaler. Alors que Porrentruy connaît une situation financière délicate, le parti libéral radical s’est demandé s’il était pertinent de consacrer 2,4 millions de francs, soit la moitié de l’investissement annuel de la ville, pour un seul projet. À l’opposé, les autres groupes ont loué ce réaménagement qui doit offrir un nouveau lieu de vie intergénérationnel à Porrentruy. « Un projet qui n’est pas luxueux, mais remarquable », selon le groupe PS-Les Verts. Pour le PDC, c’est une des priorités financières de la future législature. Cette requalification doit redonner, d’après le PCSI, la place des Bennelats à la population bruntrutaine. Lors de la votation, 29 élus ont validé le crédit, un l’a refusé et six autres se sont abstenus. Le peuple aura le dernier mot le 12 mars.





Des mercis et des félicitations

A l’occasion de cette dernière séance du Conseil de ville, le maire a pris la parole. Gabriel Voirol a remercié l’ensemble des élus et les collaborateurs de la ville. Pour ce dernier rendez-vous, après 26 ans au service de la communauté, l’élu PLR a relevé qu’il avait eu beaucoup de plaisir dans ces différents mandats. Deux conseillers municipaux ont aussi fait leurs adieux au législatif bruntrutain puisque Julien Loichat et Eric Pineau sont arrivés au terme de leurs trois mandats consécutifs.

A noter également que les deux motions à l'ordre du jour ont été retirées avant leur examen. /ncp