Une communication spécifique pour la commission de suivi du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne

Les travaux de la Commission de suivi et d’information du projet de géothermie profonde de Haute-Sorne vont bon train. La CSI – qui regroupe des représentants de divers milieux en lien avec le dossier – s’est réunie ce lundi pour la deuxième fois. Elle a notamment évoqué les problématiques liées à l’eau et à la sismicité. La CSI a également défini sa politique d’information auprès du public. Elle a ainsi décidé de se doter de son propre site Internet qui comprendra ses procès-verbaux et les présentations des divers intervenants invités à participer à ses travaux. Une foire aux questions sera ajoutée dans un second temps. Un aspect qui paraît important pour le président de la CSI, Pascal Mahon. Le professeur de droit précise que le public pourra poser les questions qu’il souhaite et que la commission y répondra par l’intermédiaire ou non de spécialistes, selon la nature de l’interrogation.

Pascal Mahon souligne également la bonne tenue et la qualité des échanges qui président aux séances de la commission jusqu’à présent. Il estime que la CSI peut avoir un réel impact sur le dossier même si elle ne dispose pas de pouvoirs décisionnels ni même de compétences de recommandation au sens propre. Pascal Mahon précise aussi qu’aucun sujet n’est tabou, y compris celui d’un éventuel d’un éventuel vote – même consultatif – mais il précise que la CSI n’a pas débattu de ce sujet jusqu’à présent. Pour rappel, la commission ne compte pas de représentants de Pro Natura et de Citoyens Responsables Jura – la principale association qui s’oppose au projet – puisque les deux organisations ont choisi de ne pas participer aux travaux de la CSI.