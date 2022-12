L'UDC Moutier fustige la répartition des dicastères

A Moutier, le remodelage et la nouvelle répartition des dicastères au Conseil municipal suscite la colère de l’UDC. Le parti accuse la majorité autonomiste d’avoir orchestré l’éviction de Marc Tobler du département des finances, qui reviendra au centriste Pascal Eschmann en plus de l’urbanisme. L’UDC fait mention d'un « non-respect de la minorité » , également de « copinage » dans un communiqué diffusé jeudi. Contacté vendredi, le maire de Moutier rejette ces critiques. Pour lui, une réorganisation et un rééquilibrage des dicastères étaient nécessaires. Il admet toutefois que l’UDC paye aussi son manque de collégialité lors de la dernière législature. « Bien souvent, le parti n’a pas défendu la position du Conseil municipal, un organe qu’il représente pourtant », Marcel Winistoerfer. Alors que le processus de transfert de Moutier dans le canton du Jura est en cours, le camp autonomiste a jugé important de récupérer un dossier des finances qui sera déterminant. « Il s’agit aussi d’assumer nos responsabilités en tant que majorité, et non pas de nous cacher derrière quelqu’un d’autre », poursuit le maire, Un choix politique qui pèse aussi à moins de trois mois d’un vote crucial sur le budget 2023 et l’augmentation de la quotité d’impôts :