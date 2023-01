David Eray à la tête d’arcjurassien.ch

David Eray est le nouveau président d’arcjurassien.ch. Le ministre jurassien succède au conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg, qui a passé quatre ans à la tête de cette structure de coopération politique et de développement régional. Arcjurassien.ch réunit les cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel et de Vaud. L’association vise à renforcer la coopération au sein de l’Arc jurassien suisse et franco-suisse, puis d’en promouvoir les intérêts.

Dans une période où les relations entre la Suisse et l’Union européenne peinent à évoluer, David Eray souhaite « développer davantage les relations transfrontalières dans l’Arc jurassien ». Il entend également profiter de la longue expérience du canton du Jura dans ses relations avec le Territoire de Belfort eu du Nord Franche-Comté pour « dynamiser plus encore les relations avec nos voisins de Bourgogne Franche-Comté ». Le ministre jurassien évoque des thématiques comme les mobilités, les ressources naturelles et le vivre-ensemble. /comm-rch