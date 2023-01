Hausse du chômage dans le Jura en fin d’année

Le taux de chômage connaît une légère hausse en fin d’année. Ce dernier a augmenté dans le Jura de 0,2 point en décembre pour se porter à 3,7%, selon le relevé mensuel du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publié ce lundi. Les chiffres font état de 1'906 personnes inscrites en tant que demandeuses d’emploi auprès de l’Office régional de placement du Jura (ORP), dont 1'328 chômeurs. Au total, 214 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès de l’ORP en décembre et 171 dossiers ont été fermés. Le SECO précise que cette augmentation du chômage peut être qualifiée de « saisonnière et habituelle » étant donné qu’un surplus de chômeurs proviennent du bâtiment et du génie civil.

La baisse du taux de chômage se confirme ainsi sur une année. Il est passé de 4,5% fin 2021 à 3,7% fin 2022, soit une diminution de 305 chômeurs sur l’année. Dans le détail, le taux de chômage s’est établi à 3,9% dans le district de Delémont, à 4% dans celui de Porrentruy et à 2,3% aux Franches-Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point pour se fixer à 2,1% fin décembre. /comm-gtr