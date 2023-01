Elisabeth Baume-Schneider forme son état-major

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s’offre un trio de collaborateurs personnels. La Jurassienne a nommé Lise Bailat, Cédric Adrover et Claudio Marti aux postes de collaboratrice et collaborateurs personnels. Ils travailleront chacun à 70% et entreront en fonction en février et mars 2023. Ce trio de « spin doctors » devra fournir une assistance scientifique et stratégique à la ministre de justice et police, en plus de son service de communication.

Âgée de 39 ans, Lise Bailat est actuellement correspondante parlementaire pour les journaux romands de TXGroup. Elle a travaillé pour le quotidien Le Temps, les Radios régionales romandes et a été rédactrice en chef de RFJ et RJB entre 2010 et 2012. Elle s’occupera en particulier des dossiers liés à l’espace Schengen. A 41 ans, Cédric Adrover est chef du bureau régional Jura-Berne de la Télévision RTS et a notamment été rédacteur en chef au sein du groupe BNJ FM qui réunit RFJ, RJB, RTN et GRRIF. Claudio Marti est secrétaire politique du groupe parlementaire socialiste aux Chambres fédérales et est âgé de 41 ans.

Selon Lise Bailat, on devient collaborateur personnel d’une conseillère fédérale « un peu par hasard », confie-t-elle à notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Son rôle sera principalement de travailler dans l’ombre en préparant des dossiers et en aidant à la prise de décision.