Les urgences proches de la rupture

Les urgences tirent la langue. La Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage et l’Association latine de médecine d’urgence cosignent jeudi un courrier pour alerter les autorités politiques et médicales de toute la Suisse. Le Jura n’est pas épargné par cette tendance, même si certaines régions sont bien plus confrontées à cette problématique. Cet hiver, des services d’urgence sont proches du point de rupture. Une triple épidémie engorge les services d’urgence. A l’instar d’autres pays en Europe, le Covid, la grippe et les virus respiratoires font grimper le nombre de patients. A cela s’ajoutent les capacités limitées d’hospitalisation et la pénurie de personnel qualifié. Selon les deux associations, ce phénomène reflète la fragilité et les limites de l’ensemble du système de santé.

Le chef du Service des urgences de l’Hôpital du Jura est aussi signataire de ce courrier, bien que la situation ne soit pas aussi tendue que dans d’autres sites hospitaliers. Le responsable de la communication de l’H-JU rappelle que la réorganisation de la chaîne de sauvetage, il y a quelques années, a permis de renforcer les urgences de Delémont. Olivier Guerdat indique que c’est en amont qu’il faut veiller à mieux diriger les malades. La disparition des médecins de famille pousse ainsi les patients à fréquenter davantage les urgences. /comm-ncp