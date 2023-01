L’unanimité pour Khelaf Kerkour à la tête du Conseil de ville de Delémont

Khelaf Kerkour est devenu lundi soir le premier citoyen de Delémont. Le représentant du Centre a été élu à l’unanimité, soit avec 38 voix, à la présidence du Conseil de ville. Il aura ainsi l’honneur d’être le premier président du législatif pour la nouvelle législature qui a démarré le 1er janvier. Khelaf Kerkour est âgé de 67 ans et est physiothérapeute de profession. Il siège au Conseil de ville depuis cinq ans. Dans son discours de remerciements à la suite de son élection, il a appelé les membres du législatif à « créer l’unité et non la division ». Il les a aussi invités « à prendre la parole en évitant les mots qui blessent ». Le nouveau premier citoyen de Delémont a également souhaité que les élus « donnent la priorité aux résultats » et a aussi souhaité qu’ils fassent preuve d’humour à l’occasion.

Khelaf Kerkour est né en Algérie et a grandi dans le sud-ouest de la France avant de s’établir à Delémont en 1987. Il a tenu à rappeler ses origines algériennes dans son discours. « Il ne faut jamais oublier d’où l’on vient et nos racines sont ce qui nous a construit », a confié le nouveau président du Conseil de ville au micro de RFJ. Khelaf Kerkour souligne également que le Jura – et la ville de Delémont en particulier – lui ont rappelé « la convivialité et la chaleur humaine » qui existent dans le sud de la France. Quant à son rôle au perchoir du Conseil de ville, il souligne que la nouvelle législature rime avec l’arrivée de « fortes personnalités » au législatif mais il ne s’en inquiète pas outre mesure dans la tenue des débats. « Tout le monde est là pour aller au même endroit, même si on ne prend pas le même chemin. Tout le monde a dans l’idée de construire une ville et une vie meilleures pour nos concitoyens », affirme le nouveau président du législatif delémontain.