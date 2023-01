Le planning serré des travaux de la place des Bennelats

Le réaménagement de la place des Bennelats doit aussi convaincre les Bruntrutains. Après le Conseil de ville il y a un mois, ce sont les citoyens de Porrentruy qui pourront découvrir en détail le projet de réaménagement de cetespace situé entre la future Maison de santé et le parc du Pré de l’étang. Si le crédit de 2,4 millions de francs passe la rampe le 12 mars, les travaux débuteront le mois suivant. Et le planning sera serré entre les activités festives du parc du Pré de l’étang et l’arrivée des premiers locataires de la Maison de la santé, comme l’a présenté mardi Yan Pellaton, chef de service de l’UEI. Le chantier débutera en premier lieu aux abords du bâtiment, à l’est de la parcelle, pour ne pas gêner les futurs résidents. Ce qui permettra aussi la tenue des manifestations estivales sur l’ouest du site. Puis dès l’automne, ce sera au tour de la seconde partie d’être réaménagée. Les travaux devront être terminés en juin 2024 pour, à nouveau, permettre l’organisation des festivals. Les 85% des travaux ont déjà été attribués sous réserve du résultat des urnes. Une séance d’information ouverte à la population aura lieu le 16 février. /ncp