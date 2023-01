Ça gaze encore au Conseil de ville de Delémont

La problématique du gaz s’est invitée une nouvelle fois au Conseil de ville de Delémont. Le législatif a avalisé ce lundi soir par 23 voix contre 16 et 1 abstention la création de 1,7 postes aux Services industriels de la Delémont pour la gestion du réseau et l’approvisionnement en gaz. La décision a été prise à l’issue d’un long débat qui a vu la droite et la gauche s’affronter sur le sujet. Le projet découle de la reprise du réseau de gaz par la ville et de l’internalisation de l’approvisionnement en gaz qui fait suite à la sortie de Régiogaz. Le Conseil communal a assuré que la création de postes était autofinancée et permettrait une économie de 500'000 francs par an, sans hausse complémentaire du prix du gaz. La droite ne l’a pas entendu de cette oreille. L’UDC, le Centre et le PLR ont contesté la création de postes au nom d’une gestion saine des finances tout en estimant qu’il ne fallait pas pérenniser des places de travail dans un secteur - celui du gaz - qui n’a pas d’avenir. La droite a ainsi souhaité que les tâches continuent à être assurées par des intérimaires et a refusé l’entrée en matière. Le PCSI, de son côté, a accepté l’entrée en matière mais pas la création de postes. Quant à la gauche, elle a estimé que la sécurité de l’approvisionnement et des prestations devait être assurée. Le PS, le CS-POP et les Vert-e-s ont également plaidé pour un renforcement des postes de travail et l’ont emporté au final.

A noter encore que le Conseil de ville de Delémont a également adopté lundi soir une motion de l'écologiste Céline Robert-Charrue Linder. Le texte demande que le langage simplifié soit utilisé dans les messages adressés à la population lors de votations. La motion a été soutenue à l'unanimité.