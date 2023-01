Clovis Chételat, premier citoyen de Val Terbi

Le Conseil général de Val Terbi peut se mettre au travail. Les sept nouveaux élus et les 16 réélus pour la législature 2023-2027 ont mené leur séance constitutive mardi soir à Vicques en procédant à l’élection du bureau du législatif. Ils ont porté à l’unanimité Clovis Chételat à la présidence pour cette année. Enfant de Montsevelier, désormais établi à Vicques, le conseiller général de Val Terbi Ensemble est marié et père de deux filles. Il est âgé de 52 ans et occupe le poste de directeur de fabrication et de production au sein d’une entreprise de Rebeuvelier. Clovis Chételat, qui commence sa 2e législature, s’est dit « très fier » de son élection. « Il est important que tous les acteurs politiques puissent travailler ensemble pour le bien de la commune, même si nous ne sommes pas toujours du même avis. Il faudra passer par le dialogue », a déclaré l’ancien président de la Valterbimania lors de son discours. Parmi les défis à venir, il a cité les finances et la volonté d’attirer de nouvelles entreprises et de grands contribuables, la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en électricité des citoyens, notamment avec les efforts réalisés dans le cadre du label « Cité de l’énergie », et enfin le souhait de garantir l’eau potable pour tous, ce qui relève désormais du challenge avec un climat toujours plus chaud et plus sec. Quant à ses objectifs pour 2023, Clovis Chételat aimerait remettre en place la feuille de route de suivi du Conseil général et organiser un pique-nique cet été après une séance « pour parler d’autre chose que de la politique dans un cadre différent ».