Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

Le taux de chômage a légèrement diminué le mois dernier dans le canton du Jura. Le Service de l’économie et de l’emploi indique mardi que l’indicateur s’est établi à 3,6% en janvier, soit une baisse de 0,1 point par rapport à décembre. Ce recul représente dix chômeurs en moins. À la fin du mois dernier, 1'868 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP-Jura, dont 1'318 chômeurs et 550 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le taux de chômage se situe à 3,9% dans le district de Delémont, 3,8% dans celui de Porrentruy et 2,4% aux Franches-Montagnes.

Au niveau suisse, l’indicateur s’est porté à 2,2%, en hausse de 0,1 point par rapport à décembre. /comm-alr