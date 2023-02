Une école secondaire à Grandval ? Fin du round d’information

La commune de Perrefitte accueillait mardi soir la dernière des six séances d’information concernant l’avenir des écoliers secondaires dans la Couronne prévôtoise. Ces derniers se rendront-ils toujours à Moutier une fois la ville devenue jurassienne ? Ou faudra-t-il créer une nouvelle école secondaire à Grandval, en partenariat avec Valbirse ? Les deux modèles sont viables et présentent chacun des atouts et des défauts, a assuré Aldo Dalla Piazza, expert mandaté par le canton de Berne pour esquisser des solutions. Et de se réjouir du déroulement des séances : « Ces rencontres avec les citoyens ont été constructives, intenses. Ce projet suscite un grand nombre de questions pragmatiques. Les échanges n’ont jamais tourné en un débat politique », se félicite-t-il.





Perrefitte, un cas particulier ?

Les questions – et craintes – ont peut-être été les plus vives à Perrefitte. En cause : la situation géographique du village, coupé du Grand Val par Moutier. « Pourquoi aller chercher plus loin ce qu’on trouve à côté ? », s’est interrogé une citoyenne. « Créer une nouvelle école avec 70 élèves, est-ce viable à long terme ? », a demandé un père de famille, tandis qu'une autre participante s'inquiétait de l'attractivité de Perrefitte : « Forcer les enfants à aller à Grandval pourrait inciter des familles à quitter le village », s’est-elle exclamé. « D’autres écoliers dans d’autres villages ailleurs dans la région doivent aussi se déplacer », a nuancé Aldo Dalla Piazza, lequel a répondu patiemment à chacune des questions, abordant également les thématiques des vacances scolaires, de l’engagement des enseignants ou de l’école à journée continue. L'expert s'est abstenu de donner sa préférence pour l’un ou l’autre des modèles. « Le canton de Berne est prêt à appuyer les deux solutions », a-t-il rappelé. Et de préciser que dans les deux cas, les écoliers bénéficieront d'un enseignement de qualité.