Géothermie profonde : le protocole de fissures et un vote consultatif en vue

La commission de suivi et d’information du projet de géothermie profonde, à Haute-Sorne, s’est récemment penchée sur les questions liées au risque de sismicité. L’entité s’est réunie lundi pour la troisième fois. Elle a notamment fait le point sur le processus lié au protocole de fissures et a publié mercredi un communiqué de presse.





Les propriétaires contactés

Le protocole de fissures fait partie de la convention signée le 17 juin 2022 par le Gouvernement jurassien et les promoteurs. Tous les propriétaires fonciers qui se trouvent dans un rayon de 2,5 kilomètres autour du site du projet pourront demander que leur bien immobilier fasse l’objet d’un relevé pour identifier et mesurer les fissures préexistantes et visibles sur leurs bâtiments avant le début des travaux de forage. Cette démarche doit permettre de simplifier le règlement d’éventuels dommages en lien avec la réalisation du projet.

La commission de suivi et d’information indique que le canton va se charger d’identifier et d’informer les propriétaires concernés par le biais d’un courrier. Ce dernier contiendra un formulaire leur permettant de demander l’établissement d’un protocole dans un délai de trois mois. Les couts seront entièrement à la charge des promoteurs. Ils travailleront avec des entreprises jurassiennes ayant une expérience dans le domaine.





Un vote dans les trois mois

Notez encore que le maire de Haute-Sorne, Eric Dobler, a indiqué mercredi à RFJ que la population sera appelée à se prononcer dans les trois mois sur le projet de géothermie profonde. L’élu du Centre avait fait cette promesse lors de sa campagne. Il ne s’agira toutefois que d’un vote consultatif qui ne servira qu’à connaitre la position des habitants de la commune. /alr-mle