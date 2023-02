Une victoire judiciaire pour le président de Citoyens responsables Jura

Le président de Citoyens responsables Jura, Jack Aubry, a obtenu gain de cause devant le juge pénal. L’association opposée au projet de géothermie profonde, à Haute-Sorne, indique ce vendredi que la justice jurassienne a confirmé la condamnation prononcée par ordonnance pénale le 16 août dernier à l’encontre du président de Géothermie-Jura, André Irminger. Ce dernier avait été reconnu coupable de diffamation et d’injure envers Jack Aubry sur les réseaux sociaux. Il avait écopé de 20 jours-amende avec sursis durant deux ans et de près de 800 francs d’amende et de frais.

Dans son communiqué publié vendredi après-midi, Citoyens responsables Jura dit espérer que « l’affaire est désormais close ». L’association souligne son intention de continuer « de se battre comme elle l’a toujours fait, uniquement sur le fond, sans se laisser distraire par des questions de personne ». /comm-alr