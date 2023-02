Culture et migrations au Théâtre du Jura

Le programme de la Semaine des migrations au Théâtre du Jura a été composé en lien avec plusieurs associations. Il comprend ainsi deux expositions de photographies. La première est proposée par le CAFF, le Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes, via des clichés du quotidien des bénéficiaires de l’institution. La seconde a été réalisée par la fondation Novandi et porte sur l’accueil de réfugiés à Boncourt durant la Deuxième Guerre mondiale. Noémie Baudet, médiatrice au Théâtre du Jura, explique qu’elle a contacté plusieurs associations pour participer au projet. La Semaine des migrations au TdJ s’est, par ailleurs, adaptée à l’actualité et aux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie. La manifestation permettra également de récolter de l’argent pour la Chaîne du Bonheur qui vient en aide aux sinistrés.