Le Jura s’engage pour que Moutier retrouve la croissance démographique

Le Gouvernement jurassien veut inverser la tendance à la baisse de la démographie prévôtoise. La ville de Moutier ne cesse de perdre des habitants ces dernières années et le député UDC Yves Gigon s’en est inquiété mercredi au Parlement. Lors des questions orales, l’élu de Courgenay s’est demandé si ce constat n’allait pas mettre le Jura en situation de faiblesse dans les négociations avec le canton de Berne. La ministre en charge du dossier a tenu à le rassurer.

Par ailleurs, Nathalie Barthoulot a indiqué que l’exécutif n’entendait pas rester les bras croisés. « Le Gouvernement s’engage d’ores et déjà aux côtés des autorités prévôtoises afin de créer des conditions-cadres favorables qui devront permettre à la ville, une fois dans le Jura, d’inverser la tendance actuelle et de favoriser un retour à la croissance démographique. Dans le canton du Jura, la ville de Moutier deviendra un pôle urbain dans lequel il conviendra de concentrer de l’habitat, des équipements et des activités d’intérêt cantonal. Le but est d’accroitre l’offre de services, de commerces et de loisirs dans la cité prévôtoise », a déclaré la ministre en charge du dossier.

Après la récente annonce du dédoublement de la ligne ferroviaire à Grellingue, Nathalie Barthoulot a rappelé que Moutier bénéficiera dès 2025 d’une liaison directe entre le Jura et l’Arc lémanique, « ce qui augmentera objectivement son attractivité », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les négociations avec le canton de Berne, notamment en lien avec la péréquation financière, Nathalie Barthoulot a expliqué que la démographie n’était pas le seul critère pris en compte pour décider du montant distribué. /alr