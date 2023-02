Des technologies de surveillance sismique testées la semaine prochaine à Haute-Sorne

Les résultats pourront en revanche servir de base pour définir quel système sera le plus pertinent une fois le projet de géothermie profonde lancé. Des explications qui ne convainquent pas totalement le président de l'association « Citoyen responsable Jura » qui estime que ces mesures préalables sont malvenues. « C’est scandaleux. Je rappelle simplement qu’il y a un recours concernant le permis de construire qui est échu. Mais on a l’impression que les promoteurs n’écoutent pas et foncent tête baissée, avec la complicité du gouvernement et contre l’avis du peuple », s’agace Jack Aubry.