Rendez-vous sport : la première saison du HCFM en MyHockey League

Le HC Franches-Montagnes devra passer par les play-out de MyHockey League pour obtenir son maintien. Battu 3-0 samedi à Lyss lors de la dernière journée de la saison régulière, le HCFM n'est pas parvenu à arracher le dernier ticket pour les play-off et échoue à la 10e place. Les Taignons n’avaient toutefois pas leur destin entre leurs mains et tous leurs concurrents directs ont gagné. Le néo-promu devra donc affronter les autres équipes classées entre la 9e et 12e place pour sauver sa peau dans la 3e division du hockey suisse.





« Neuf matches perdus seulement d'un but »



À l’heure de tirer le bilan de la saison, le directeur sportif de l’équipe, Michaël Röthenmund, a reconnu avoir certains regrets lundi dans La Matinale. Il a notamment pointé du doigt « quelques passages à vide qui ont coûté cher », notamment neuf matches perdus seulement d’un but. « Je pense que c’est une première saison correcte, mais on aurait pu mieux faire », a-t-il expliqué dans le rendez-vous sport. En ce qui concerne les play-out, Michäel Röthenmund a estimé qu’il « faudra se remobiliser ». « Maintenant on doit penser à se sauver. Nos concurrents ne vont pas nous faire de cadeau, il faudra être méfiant », a ajouté le directeur sportif. Le HC Franches-Montagnes entamera ses play-out samedi à Bülach. /jpi-alr