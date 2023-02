Les agriculteurs ne veulent pas de forage à Haute-Sorne

C’est un nouvel acteur qui prend position dans le dossier de géothermie profonde. Le collectif des agriculteurs de Haute-Sorne et environs a transmis ce mardi un courrier au Conseil communal. La lettre, signée par une quarantaine d’exploitants, s’interroge sur les mesures pour garantir la sécurité de leur cadre de travail. L’agriculture serait fortement touchée par ce projet, selon le courrier. Les signataires évoquent la menace qui pèse sur l’agriculture à travers sept points. Les agriculteurs s’inquiètent pour la qualité et la quantité des eaux souterraines et de surface. En cas de pollution, c’est aussi leur outil de travail, la terre, qui pourrait être affectée. Quant aux risques liés à la sismicité, les paysans se soucient de leurs bâtiments, mais aussi de leurs infrastructures souterraines, comme les installations de captage ou encore les fosses à purin. Il est aussi question dans la lettre des nuisances relatives au projet. Le collectif parle dans son courrier des nuisances sonores ou des vibrations régulières pendant deux ans. Les exploitants craignent pour la santé de leur bétail. Le collectif demande aux autorités communales de répondre à leurs nombreuses questions et de défendre l’intérêt de l’agriculture locale en stoppant ce projet de géothermie profonde.





Les mêmes règles que sur un chantier

Quant au promoteur du projet de géothermie profonde, Géo-Energie Suisse, il rappelle que comme tout chantier, il est soumis à des règles et des contrôles stricts. C’est ce qu’affirme Olivier Zingg. Le chef de projet indique qu’effectivement les opérations de forage vont se tenir 24h sur 24h, mais uniquement pendant 4 à 5 mois. Ces travaux seront soumis à l’Ordonnance sur la protection contre le bruit, qui est plus contraignante que pour un chantier tel que le percement d’un tunnel. Et selon Olivier Zingg, les précédents travaux de forage en Suisse n’ont jamais perturbé le bétail. Pour ce qui est des infrastructures souterraines, celles-ci sont moins sensibles à la sismicité que des bâtiments en surface. Par rapport à l’eau, qu’elle soit souterraine ou de surface, à nouveau, des règles de surveillance et des mesures s’appliquent comme sur tout chantier. Le chef de projet de Géo-Energie Suisse précise que le forage profond nécessite des parois en ciment et en acier, afin de garantir l’étanchéité pour que l’eau géothermale n’entre pas en contact avec l’extérieur.





Mauvaise cible

Le maire de Haute-Sorne a pris connaissance ce mardi de ce courrier qui sera traité en séance du Conseil communal en fin de semaine. Mais Eric Dobler indique que la commune n’est pas la bonne autorité pour répondre aux questions. Toutefois elle fera office de relais auprès des services du canton du Jura. /ncp