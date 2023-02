Bientôt des panneaux solaires en vieille ville de Delémont ?

Des panneaux solaires pourraient bientôt faire leur apparition en vieille ville de Delémont. Le sujet s’est invité lundi soir au Conseil de ville. L’élu centriste Dominique Bugnon a, en effet, interrogé le Conseil communal lors des questions orales. Il a expliqué que la ville de Sion avait récemment pris une décision allant en ce sens et s’est demandé si la capitale jurassienne envisageait d’en faire de même. Le conseiller communal en charge de l’urbanisme lui a répondu par l’affirmative. « Aujourd’hui, il y a des restrictions par rapport aux monuments et aux sites classés. Mais même le Palais fédéral a installé des panneaux solaires. Nous avons l’intention de faire évoluer le Règlement sur les constructions et de voir, dans la mesure du possible par rapport à la législation cantonale, s’il est possible d’installer des panneaux solaires dans la vieille ville de Delémont », a résumé à RFJ Emmanuel Koller.

Le Service de l’urbanisme et des travaux publics de la ville a contacté l’Office cantonal de la culture pour voir ce qu’il est possible de faire. L’Etat jurassien a notamment ouvert les possibilités en la matière dans une directive publiée en juillet 2022, selon le responsable de l’urbanisme. Une proposition de modification du Règlement communal sur les constructions pourrait ainsi être transmise dans le courant du premier semestre de cette année au Conseil de ville. /alr