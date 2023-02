Une cure de jouvence pour le parc du Pré-Guillaume

Le parc urbain du Pré-Guillaume fera bientôt peau neuve à Delémont. Réuni lundi soir, le Conseil de ville a accepté un crédit de 900'000 francs destiné à un réaménagement complet du site. Le chantier s’inscrit dans le cadre de l’assainissement du complexe voisin et pour lequel un privé a investi quinze millions de francs. Plusieurs élus de droite se sont insurgés contre le montant du crédit, mais ce dernier a finalement été adopté par 25 voix contre 7 et 8 abstentions.

Dans son message, le Conseil communal indique que les équipements actuels sont désuets. Les différents jeux présents dans le parc seront ainsi renouvelés. La pose d’une fontaine à eau est aussi prévue ainsi que l’installation d’une pergola avec des tables et des bancs. Tout l’espace sera revu, notamment les allées du parc qui devraient être réalisées avec un revêtement spécial qui permet de réduire la chaleur. De nouveaux arbres seront plantés, mais la présence de la dalle du parking souterrain va complexifier les travaux. En effet, une quantité importante de la terre existante devra être enlevée et remplacée par de la terre végétale allégée. Ces contraintes expliquent le coût élevé du crédit, selon le conseiller communal en charge de l’urbanisme, Emmanuel Koller.

Le crédit prévoit, par ailleurs, la suppression du mur qui sépare le centre Pré-Guillaume du parc, ce qui permettra un accès plus aisé pour les personnes à mobilité réduite. Le parc et ses alentours doivent également devenir un axe prépondérant pour la mobilité douce. Les travaux pourraient démarrer d’ici le mois de juin.





Un crédit pour le secteur Gare Sud

Les conseillers de ville ont également donné leur feu vert, par 37 voix contre 1 et 2 abstentions, à un crédit d’étude de 220'000 francs pour le développement du projet de plan spécial du secteur Gare Sud. Selon le conseiller communal en charge du dossier, Emmanuel Koller, il s’agit notamment de poser certaines contraintes en ce qui concerne les périmètres de construction, l’aménagement des espaces publics ou encore le maintien des espaces agricoles sur ce site de 100'000 m2. La démarche se veut participative. Elle fait suite à l’acceptation l’an dernier par le peuple de l’acquisition des terrains SAFED. « On veut faire de ce quartier stratégique un modèle en matière de respect de l’environnement et de la durabilité », a souligné Emmanuel Koller.





Pas de vote consultatif possible sur le 30 km/h

Le législatif a, par ailleurs, refusé, par 18 voix contre 5 et 7 abstentions, une motion portée par Christophe Günter. Le libéral-radical demandait au Conseil communal d’organiser un vote consultatif pour connaître l’intérêt de la population concernant la généralisation du 30 km/h. Le maire, Damien Chappuis, a expliqué que ce texte était contraire à la législation sachant que cet outil n’est pas prévu dans la Constitution cantonale. « Si vous acceptez cette motion, vous êtes hors-la-loi », a-t-il lancé à la tribune.





La stratégie de La Poste décriée

À l’heure des questions orales, Tania Schindelholz a interrogé le Conseil communal sur la fermeture annoncée des cases postales de la filiale de La Poste en vieille ville de Delémont. L’élue du groupe CS-POP et Verts a demandé à l’exécutif s’il entendait interpeler le géant jaune à ce sujet. Le maire lui a lu un courrier qui est sur le point d’être envoyé. Damien Chappuis a notamment regretté que la ville soit mise devant le fait accompli et qu’il n’y ait pas de consultations préalables. La lettre demande ainsi à La Poste d’examiner la possibilité de revenir sur sa décision. /alr