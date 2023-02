Moutier, sa couronne et l'école secondaire : notre dossier

La Couronne Unie insiste : ses motivations ne sont pas politiques. La Question jurassienne est derrière, affirme-t-elle. Pas question non plus de critiquer l’enseignement distiller actuellement à Moutier. L’association défend l'idée que la création d’une école secondaire bernoise, pour des villages du Jura bernois, pourra tout simplement contribuer à rendre la région plus forte et indépendante. Elle met aussi en avant les aspects financiers. Selon elle, le projet Grandval sera moins coûteux pour les collectivités publiques.