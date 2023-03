Café des Arts : « Quand les cochons voleront », idée lecture pour petits et grands

Chaque premier lundi du mois, La Matinale vous propose une bonne idée lecture. Ce lundi, on vous présente un livre pour les enfants qui fera voyager les parents… « Quand les cochons voleront » est sorti il y a deux mois, signé Philippe Nessmann et illustré par Laura Lion. Si vous pouvez traduire cette expression anglaise par « quand les poules auront des dents », on apprend aussi l’expression espagnole « commencer une maison par la cheminée » qui signifie « mettre la charrue avant les bœufs ». « Un livre qui parle des expressions autour du monde, qui nous fait découvrir comment elles sont utilisées », explique Julie Greub, directrice du Bibliobus de l’Université populaire jurassienne. Un livre « vecteur d’échanges » et qui fait la part belle à « des illustrations complètement délirantes et vraiment très drôles », ajoute Julie Greub. /mmi