Le taux de chômage en légère hausse dans le Jura

Le taux de chômage a légèrement augmenté le mois passé dans le canton du Jura. L’indicateur s’est établi à 3,7% soit 0,1% de plus qu’à la fin du mois de janvier indique ce mardi le Service cantonal de l’économie et de l’emploi. À la fin du mois de février, 1’848 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’ORP-Jura, dont 1’325 chômeurs et 523

demandeurs d'emploi non chômeurs. Le taux de chômage se situe à 4.0% dans le district de Delémont, 3.8% dans celui de Porrentruy et 2.3% aux Franches-Montagnes.

En chiffres absolus, le Jura est ainsi le deuxième canton de Suisse avec le taux le plus élevé, juste derrière Genève. A relever encore qu’au plan national, le taux de chômage a baissé de 0.1 pt en février pour s’établir à 2.1%. /comm-jad