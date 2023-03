Une distinction pour l’Hôpital du Jura

A peine installée, déjà récompensée… la filière ostéoporose de l’Hôpital du Jura a été reconnue et distinguée pour sa pratique d’excellence par la Fondation internationale de l’Ostéoporose (IOF). L’établissement jurassien a reçu une médaille de bronze pour son niveau de réussite. L’équipe delémontaine de la docteure Roxana Valcov figure désormais parmi les neuf détenteurs helvétiques d’une médaille décernée par l’IOF, alors que la filière a été mise en pratique il y a seulement deux ans.





Une mission précise

Selon l’H-JU, l’objectif poursuivi par la docteure Roxana Valcov et son équipe, c’est de détecter les fractures dues à l’ostéoporose pour prévenir d’autres fractures secondaires. Aussi, la filière delémontaine « étudie les dossiers des personnes hospitalisées qui présentent des fractures suspectes pouvant provenir d’une fragilité osseuse » et collabore ensuite avec les médecins traitants. L’établissement jurassien n’entend pas en rester là dans le domaine de l’ostéoporose. Il se dotera prochainement d’un appareil radiologique pour le dépistage des fragilités et qui mesure la densitométrie osseuse. /comm-mle