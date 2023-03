Trois bureaux de vote sur quatre supprimés à Val Terbi

Les bureaux de vote fermeront dans trois des quatre villages de la commune de Val Terbi. Le Conseil général a adopté mardi soir par 15 voix contre 5 un projet en ce sens du Conseil communal. L’exécutif souhaite que Corban, Montsevelier et Vermes ne disposent plus de bureaux de vote à partir du 1er juillet prochain. Il a justifié la mesure par des raisons financières et d’efficacité des ressources humaines. Le vote à l’urne ne représente plus que 16% des suffrages exprimés en moyenne sur les cinq dernières années dans l’ensemble de la commune. La proportion tombe à 3,58% à Montsevelier, 2,44% à Corban, 2,05% à Vermes et 7,97% à Vicques. Le Conseil communal a également relevé que chaque local de vote nécessitait la présence continue d’un membre du personnel administratif qui connaît bien les dispositions légales. Pour Corban, Montsevelier et Vermes, cela représente annuellement l’équivalent d’une semaine et demie de travail à temps complet. Les arguments ont convaincu le Conseil général qui avait pourtant rejeté une proposition identique en décembre 2018. Pour le maire de Val Terbi, Claude-Alain Chapatte, la première intervention était peut-être survenue « trop tôt » après la fusion. Il souligne aussi que les chiffres ne justifient plus le maintien de la prestation dans les trois villages concernés et que la fermeture des trois bureaux de vote simplifiera les tâches de l’administration.