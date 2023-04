La Clinique Le Noirmont se dote d’une centrale photovoltaïque

La Clinique Le Noirmont renforce ses actions écoresponsables. Elle va s’équiper d’une des plus grandes centrales photovoltaïques des Franches-Montagnes. Ce sera aussi la plus importante installée par une institution de santé dans le canton du Jura, ainsi que dans le Jura bernois. Le projet a été présenté mardi. Ce sont 600 panneaux qui vont être posés sur une surface de 1'163 m2 pour une puissance de 232 kWc. Cela permettra de produire 250'000 kWh par an, soit pas loin de la moitié de la consommation totale qui est de 560'000 kWh/an. L’établissement autoconsommera jusqu’à 97% de sa production solaire. La mise en service est prévue en juillet prochain. La Clinique Le Noirmont entend ainsi améliorer son bilan carbone et réduire sa dépendance énergétique, avec cette centrale qui lui permettra d’économiser 32 tonnes de CO2 par année. « Ce souhait est venu lors de mon arrivée en 2021, où j’avais entendu des échos concernant un futur blackout en 2025 avec des problèmes d’approvisionnement énergétique, et bien sûr le problème écologique qui est connu et qui était déjà important pour le Conseil d’administration. Je pense que chaque entreprise doit faire un effort conséquent, puisqu’on peut demander aux privés de faire des efforts, mais ils n’ont pas la même capacité que des entreprises, notamment en terme de surface pour poser des panneaux », explique le directeur de La Clinique Le Noirmont Arian Kovacic.