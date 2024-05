La Clinique Le Noirmont poursuit son virage énergétique

La Clinique Le Noirmont continue sa « mise au vert ». Elle a présenté ce lundi deux projets énergétiques et écoresponsables qui s’ajoutent à la pose de 600 panneaux solaires réalisée l’an dernier. L’établissement a remplacé son chauffage à mazout par une installation à pellets pour un montant de 600'000 francs. Cette solution permettra de réduire ses émissions de CO2 de 300 tonnes par an, l’équivalent de 2’800 vols aller-retour entre Zurich et Reykjavik, se félicite l’institution. Pour faire tourner son chauffage qui sera mis en service le 1er juillet, la clinique aura besoin d’environ 200 tonnes de pellets par année. « On a choisi un partenaire local qui ne travaille qu’avec du bois local », explique le directeur de l’institution. Arian Kovacic assure que les livraisons seront garanties même en cas de pénurie de pellets.