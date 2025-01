Rénovation en vue pour toutes les chambres de la Clinique Le Noirmont

La Clinique Le Noirmont veut donner un grand coup de neuf à ses chambres. Dans le cadre d’un projet pilote, l’établissement franc-montagnard vient d’en rénover deux situées dans l’aile est. Il prévoit des travaux similaires pour les 18 chambres restantes de ce secteur ainsi que pour la trentaine du bâtiment de Roc-Montès. Le chantier pourrait démarrer d’ici à cinq ans pour répondre à un besoin de confort des patients et à la vétusté grandissante des chambres actuelles. Pour l’heure, le directeur de la Clinique Le Noirmont s’attèle à échafauder des stratégies afin de concilier les travaux avec le bien-être de la patientèle. Arian Kovacic envisage, par exemple, des fermetures partielles de Roc-Montès. Il doit aussi prendre en compte la perte momentanée de lits et imagine même « une augmentation du nombre de lits dans l’aile est et une diminution sur Roc-Montès ».