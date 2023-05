La Clinique Le Noirmont sur sa bonne lancée

« Nos salaires sont bons et égaux après quelques années de fonctions, mais pas sur les premières années où on observe un gap avec nos concurrents qui sont les hôpitaux en soins aigus de la région. Même si le travail y est plus dur, avec le contexte de hausse du coût de la vie et de l’inflation, les gens choisissent de gagner plus sur les premières années », décrypte le directeur de La Clinique Le Noirmont Arian Kovacic. Bien que la proximité avec la France soit un atout pour le recrutement, il tient à « prévoir et préparer le terrain », estimant que la pénurie va s’amplifier sur les prochaines années. /comm-jpi